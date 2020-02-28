VİDEO | ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs önlemi: 'Elinizi yıkayın ve her gördüğünüz eli sıkmayın'
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınından korunmanın yollarını açıkladı: "Elinizi yıkayın, temizliğinize dikkat edin ve her gördüğünüz eli sıkmayın" View on euronews.
28.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:21
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınından korunmanın yollarını açıkladı: "Elinizi yıkayın, temizliğinize dikkat edin ve her gördüğünüz eli sıkmayın" View on euronews
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Kaynak: Euronews.com