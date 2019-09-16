Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı

Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı

Dünyaca ünlü model Stella Maxwell, katıldığı bir moda etkinliğinde burnunu karıştırırken kameralara yakalandı.

16.09.2019 16:35

Güzelliğiyle dünyayı büyüleyen Belçikalı ünlü model Stella Maxwell, Londra'da 'The British Museum'daki bir moda etkinliğinde görüntülendi. Ünlü model etkinliğin ilerleyen saatlerinde yaptığı hareketle şaşırttı.

HİÇ KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Gecede arkadaşlarıyla sohbet eden Maxwell hiç kimseye aldırmadan sol işaret parmağını burnuna daldırdı. Güzel modelin burnunu karıştırdığı o anlar, kayıttaki kameralardan kaçmadı.

FRİKİK VERDİ

Ayrıca, Londra Moda HaftasınınCampbell's Fashion For Relief isimli etkinlik için Cumartesi günü podyumda yürüyen 29 yaşındaki Belçika'lı model Stella Maxwell, giydiği açık dekolteli tül kiyafeti ile frikik vermekten kurtulamadı.

Victoria's Secret meleği, göğsünün tamamen göründüğü elbise ile etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti.

Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı
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YORUMLAR (18)

  • URFALI SERHAT:
    boşnak kızlarıda aynı böyle güzeller. bizim kızlr gibi kısa, şişko değiller. bembeyaz kızlar boşnaklar. onlardan biri uğruna 4 yıl hapis yattım. pişman değilim. aynı bu kıza benziyordu
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  • SARI SİNAN - İZMİR:
    ONUN SÜMÜĞÜNÜ YERİM BEN BE! ŞU KADIN İÇİN EVLİLİĞİMİ YIKARIM. VERİRİM ÇOCUKLARI KARIMA YOLLARIM BABASININ EVİNE. DERİM GÖZÜM GÖRMESİN SİZİ BİR DAHA. ŞU HATUNA BAK. SAPSARI, RENKLİ GÖZLER. BENİM KARIM ŞİŞKO KARA DERİLİ KOKUYOR
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