Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı

16.09.2019 16:35

Güzelliğiyle dünyayı büyüleyen Belçikalı ünlü model Stella Maxwell, Londra'da 'The British Museum'daki bir moda etkinliğinde görüntülendi. Ünlü model etkinliğin ilerleyen saatlerinde yaptığı hareketle şaşırttı.

HİÇ KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Gecede arkadaşlarıyla sohbet eden Maxwell hiç kimseye aldırmadan sol işaret parmağını burnuna daldırdı. Güzel modelin burnunu karıştırdığı o anlar, kayıttaki kameralardan kaçmadı.

FRİKİK VERDİ

Ayrıca, Londra Moda HaftasınınCampbell's Fashion For Relief isimli etkinlik için Cumartesi günü podyumda yürüyen 29 yaşındaki Belçika'lı model Stella Maxwell, giydiği açık dekolteli tül kiyafeti ile frikik vermekten kurtulamadı.

Victoria's Secret meleği, göğsünün tamamen göründüğü elbise ile etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti.