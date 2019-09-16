Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı
Dünyaca ünlü model Stella Maxwell, katıldığı bir moda etkinliğinde burnunu karıştırırken kameralara yakalandı.
Güzelliğiyle dünyayı büyüleyen Belçikalı ünlü model Stella Maxwell, Londra'da 'The British Museum'daki bir moda etkinliğinde görüntülendi. Ünlü model etkinliğin ilerleyen saatlerinde yaptığı hareketle şaşırttı.
HİÇ KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ
Gecede arkadaşlarıyla sohbet eden Maxwell hiç kimseye aldırmadan sol işaret parmağını burnuna daldırdı. Güzel modelin burnunu karıştırdığı o anlar, kayıttaki kameralardan kaçmadı.
FRİKİK VERDİ
Ayrıca, Londra Moda HaftasınınCampbell's Fashion For Relief isimli etkinlik için Cumartesi günü podyumda yürüyen 29 yaşındaki Belçika'lı model Stella Maxwell, giydiği açık dekolteli tül kiyafeti ile frikik vermekten kurtulamadı.
Victoria's Secret meleği, göğsünün tamamen göründüğü elbise ile etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti.