Victoria Mendoza kimdir? Victoria Mendoza kaç yaşında, nereli? Victoria Mendoza biyografi!
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Victoria Mendoza kimdir? Victoria Mendoza kaç yaşında, nereli? Victoria Mendoza biyografi!

Victoria Mendoza kimdir? Victoria Mendoza kaç yaşında, nereli? Victoria Mendoza biyografi!
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1992'de Porto Riko valiliğini arayan ilk kadın oldu. Yeni İlerleme Partisi'nden Pedro Rossello le karşılaştı ve kaybetti. Seçim yenilgisinden kısa süre sonra siyasetten emekli oldu. Peki, Victoria Mendoza kimdir? Victoria Mendoza kaç yaşında, nereli? Victoria Mendoza mesleği nedir? Victoria Mendoza hayatı ve biyografi nedir?

1992'de Porto Riko valiliğini arayan ilk kadın oldu. Yeni İlerleme Partisi'nden Pedro Rossello le karşılaştı ve kaybetti. Seçim yenilgisinden kısa süre sonra siyasetten emekli oldu. Peki, Victoria Mendoza kimdir? Victoria Mendoza kaç yaşında, nereli? Victoria Mendoza mesleği nedir? Victoria Mendoza hayatı ve biyografi nedir? İşte detaylar haberimizde…

VİCTORİA MENDOZA KİMDİR?

Muñoz, Porto Riko, Rio Piedras'daki Üniversite Lisesine devam etti. 1962'de Edebiyat derecesi aldığı Porto Riko Üniversitesi'ne gitti. Munoz Mendoza ilk kez 1984'te San Juan Belediye Başkanı olmak için başarısız bir teklifte bulunduğunda siyasette aktif hale geldi. 1986'da Porto Riko Senatosu'ndaki bir senatörün yerine seçildi. 1988'de yeniden seçildikten sonra sandalyeyi yedi yıl tuttu.

1992'de Porto Riko valiliğini arayan ilk kadın oldu. Yeni İlerleme Partisi'nden Pedro Rossello le karşılaştı ve kaybetti. Seçim yenilgisinden kısa süre sonra siyasetten emekli oldu. Sila Marla Calgeron 2000 yılında Porto Riko Valisi seçildi ve bunu yapan ilk kadın oldu. Muncz Mendoza. kadın bin vali sahibi olma hayalini gerçekleştirerek onu şiddetle savundu ve onavladı.

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