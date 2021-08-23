VFŞL finalleri Volkswagen Arena'da gerçekleşecek
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VFŞL finalleri Volkswagen Arena'da gerçekleşecek

VFŞL finalleri Volkswagen Arena'da gerçekleşecek
Bültenler - Haberler | Gamegar

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek final aşaması, 14-15 Ağustos tarihlerinde oynanan serilerle tamamlandı. GALAKTICOS ve Beşiktaş yarı finale yükselen ekipler oldu. Büyük final Volkswagen Arena'da oynanacak.

4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali'ne bir adım kala Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek final aşaması heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

GALAKTICOS VE BEŞİKTAŞ YARI FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Çeyrek final aşamasının ilk gününde GALAKTICOS ile Dark Passage karşı karşıya geldi. Lig aşamasını üçüncü sırada tamamlayan GALAKTICOS'tan galibiyet beklense de Dark Passage rakibinden 2 oyun almayı başardı. Heyecan dolu karşılaşmaların sonunda GALAKTICOS seriyi 3-2 kazandı ve yarı finale adım attı. Dark Passage ise yarı finallere veda eden taraf oldu.

Yarı final aşamasının ikinci günü Galatasaray Espor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Galatasaray Espor lig aşamasını lider tamamlamış, Beşiktaş ise altıncı sırada kalmıştı. Rakibini zorlayarak herkesi şaşırtmayı başaran Beşiktaş'ın performansı yeterli olmadı ve Galatasaray seriyi 3-1 kazanarak finale yükseldi. VFŞL'ye 2017 Kış Mevsimi'nde katılan Galatasaray Espor tarihinde ilk defa finale yükseldi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Lig aşamasını lider tamamlayan Galatasaray Espor ile ikinci sırada tamamlayan Nasr Esports direkt olarak yarı finallere katılmaya hak kazanmıştı. Yarı finaldeki rakibini seçmehakkı bulunan Galatasaray Espor, Beşiktaş'ı rakibi olarak belirledi ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalin ilk karşılaşması 21 Ağustos Cumartesi günü Nasr Esports ile GALAKTICOS arasında oynanacak. İkinci karşılaşma ise 22 Ağustos Pazar günü Galatasaray Espor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek.

KARŞILAŞMA VOLKSWAGEN ARENA'DA GERÇEKLEŞECEK

Yarı final eşleşmelerinden galip ayrılan takımlar 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali'nde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Mücadeleler canlı olarak Twitch/riotgamesturkish, Youtube/lolespor ve lolespor.com üzerinden yayınlanacak.

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Kaynak: Bültenler

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