VFŞL'de Derbiye Doğru: Galatasaray Espor – Beşiktaş

Vadi'de derbi mücadelesi saat 18.00'de başlıyor!

VFŞL'de derbi günü!

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde iki köklü kulüp Vadi'de bugün saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Sarı – Kırmızı ile Siyah – Beyaz arasındaki kıyasıya mücadele canlı olarak yayımlanacak. İki takımın şimdiye kadar oynadığı 10 maçlık lig aşamasındaki son durumunu sizler için hazırladık.

Galatasaray Espor

VFŞL'de şimdiye kadar sadece 1 mağlubiyeti bulunan Sarı-Kırmızılı ekip oldukça iyi durumda. geçtiğimiz hafta oynadığı Dark Passage mücadelesini kaybetmiş ve ilk yenilgisini almıştı.

Lig'de zirvenin sahibi olan Sarı-Kırmızılı ekip, bugün oynanacak derbi mücadelesini kazanıp tekrardan galibiyet serisi yakalamak isteyecektir.

Beşiktaş

Şimdiye kadar oldukça inişli çıkışlı bir performans gösteren Siyah-Beyazlı ekip, çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

lig'de son olarak 4. haftada oynadığı derbi mücadelesinde 1907 Fenerbahçe Espor'a karşı kazanmıştı. Oldukça formda olan GS Espor'a karşı oynayacakları bu mücadeleyi şüphesiz kazanmak isteyeceklerdir.

İki takım için de büyük bir öneme sahip derbi mücadelesini, Lolespor ve RiotGamesTurkish kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İki köklü kulübün arasında gerçekleşecek derbi mücadelesini sizce kim kazanacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros