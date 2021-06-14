VFŞL 2021 Yaz Mevsiminin ilk haftası Beşiktaş ve Galatasaray Espor derbisi ile son bulacak!
Vadi'de derbi başlıyor!
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsiminin ilk haftası Beşiktaş ve Galatasaray Espor derbisi ile son bulacak. Kış mevsiminin ve MSI turnuvasının tamamlanması ile nihayet 2021 Yaz mevsimi mücadelesine ulaştık!
Saat 18.00'de canlı olarak yayınlanacak olan derbinin iki orman oyuncusu maçtan önce tarafına maç hakkında düşüncelerini paylaştı.
Beşiktaş Espor ve Galatasaray Espor dün başlayan yaz mevsimi mücadelesine hızlı bir giriş yaptı. İki takım da rakiplerini ilk günden yenerek ilk zaferlerini almış oldular. İkinci gün yani bugün oynanacak olan maçların ardından sıralamadaki eşitlik bozulacak ve takımlardan biri sıralamada 2 - 0'a gelerek Nasr Esports ile birinciliği paylaşacak!
Beşiktaş ( BJK )
Üst Koridor: Juuzou
Ormancı: Robin
Orta Koridor: Rhemio
Nişancı: Shiganari
Destek: Lekcyc
Galatasaray Espor ( GS )
Üst Koridor: Crazy
Ormancı: Mojito
Orta Koridor: Bolulu
Nişancı: Alive
Destek: Zergsting
Kaynak: Playerbros