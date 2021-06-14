VFŞL 2021 Yaz Mevsiminin ilk haftası Beşiktaş ve Galatasaray Espor derbisi ile son bulacak!
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VFŞL 2021 Yaz Mevsiminin ilk haftası Beşiktaş ve Galatasaray Espor derbisi ile son bulacak!

VFŞL 2021 Yaz Mevsiminin ilk haftası Beşiktaş ve Galatasaray Espor derbisi ile son bulacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Vadi'de derbi başlıyor!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsiminin ilk haftası Beşiktaş ve Galatasaray Espor derbisi ile son bulacak. Kış mevsiminin ve MSI turnuvasının tamamlanması ile nihayet 2021 Yaz mevsimi mücadelesine ulaştık!

Saat 18.00'de canlı olarak yayınlanacak olan derbinin iki orman oyuncusu maçtan önce tarafına maç hakkında düşüncelerini paylaştı.

Beşiktaş Espor ve Galatasaray Espor dün başlayan yaz mevsimi mücadelesine hızlı bir giriş yaptı. İki takım da rakiplerini ilk günden yenerek ilk zaferlerini almış oldular. İkinci gün yani bugün oynanacak olan maçların ardından sıralamadaki eşitlik bozulacak ve takımlardan biri sıralamada 2 - 0'a gelerek Nasr Esports ile birinciliği paylaşacak!

Beşiktaş ( BJK )

Üst Koridor: Juuzou 

Ormancı: Robin 

Orta Koridor: Rhemio

Nişancı: Shiganari 

Destek: Lekcyc 

Galatasaray Espor ( GS )

Üst Koridor: Crazy

Ormancı: Mojito

Orta Koridor: Bolulu

Nişancı: Alive 

Destek: Zergsting

Kaynak: Playerbros

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