Vezirköprü'de vatandaşlardan arazi toplulaştırma çalışmalarına tepki
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Vezirköprü'de vatandaşlardan arazi toplulaştırma çalışmalarına tepki

Vezirköprü'de vatandaşlardan arazi toplulaştırma çalışmalarına tepki
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışmalarına tepki gösteren vatandaşlar, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışmalarına tepki gösteren vatandaşlar, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Adatepe Mahallesi sakinleri, arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında yol açmak isteyen greyderlerin önünü kesti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Arazi toplulaştırmasını istemediklerini söyleyen vatandaşların bir kısmı Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ile görüşmek için Hükümet Konağı önüne gitti.

Bir dizi ziyaret için Vezirköprü'de bulunan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da Hükümet Konağı önündeki vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.

Kaymakam Kurnaz, toplulaştırma kapsamına giren mahallelerin muhtarları, jandarma ve DSİ yetkilileri ile görüştü.

Görüşmenin ardından, yol açma çalışmalarının şimdilik durdurulduğu açıklandı.

Açıklamanın ardından vatandaşlar dağıldı.

Vatandaşlardan Bekir Teber, "Yetkililer bu işin yapılacağını söylüyor. Kimin itirazı var ise düzeltme yapacaklarını söylediler. Ayrıca daha önce arazi toplulaştırması yapılan Boyabat ve Gümüşhacıköy'e onar kişilik gruplar götürülerek yerinde görmeleri sağlanacak. Bu süre içinde de greyderler çalışma yapmayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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