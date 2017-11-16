Vezirköprü'de Trafikte Çocuk Konuşuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrencilere "Trafik ve Çocuk" konulu seminer verildi.



İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı tarafından ortak olarak düzenlenen seminer Göl İlk ve Ortaokulunda yapıldı. Jandarma Trafik ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından önce öğrenci taşıyan okul servis şoförlerine seminer verilerek uyulması gereken kurallar, öğrenci karşısındaki tutum ve davranışları konusunda bilgilendirildiler.



Seminere konuşmacı olarak katılan Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Özgür Tüccar minik öğrencileri trafik ve araçlara inip binme kurallarını hatırlatarak bu kurallara uymanın hayati önemine vurgu yaptı. Özgür, çocuklara güvenli yolculuk, güvenli yerlerde oynama, araçlara güvenli bir şekilde binme ve inme, araç arkasına asılmama konusunda bilgi vererek, çocuklardan gelen soruları cevapladı.



İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Trafik Hasan Güler öğrenciler emniyet kemeri takma konusunda açıklamalarda bulundu. Kemer takmanın önemine dikkat çeken Güler, araçlara binildiğinde yapılacak ilk işin kemer takmak olduğunu ifade ederek, öğrencileri özellikle traktör arkasına asılmamaları konusunda uyardı. Öğrencilere konuyla ilgili video izletilerek soruları cevaplandırıldı.



Göl İlk ve Ortaokulu Müdürü Savaş Avcı okul servis şoförleri ve öğrencilere verilen trafik konulu seminerin çok yararlı olduğunu belirterek seminer konuşmacılarına ve bu semineri düzenleyen yetkililere teşekkür etti. 2018-2018 eğitim-öğretim yılı için planlanan seminerin tüm okullarda verilmeye çalışıldığı belirtildi. - SAMSUN