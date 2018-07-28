Vezirköprü'de Samanlık Yangını

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Göl Mahallesi'nde, İsmail Avcı'ya ait evin eklentisinde bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının itfaiyeye haber verilmesi üzerine Vezirköprü Belediyesi ifaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Can kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluştu.