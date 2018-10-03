Vezirköprü'de Park Halindeki Araçların Lastikleri Kesildi

Vezirköprü'de Park Halindeki Araçların Lastikleri Kesildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki 8 aracın lastikleri kesildi.

Vezirköprü'de Park Halindeki Araçların Lastikleri Kesildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki 8 aracın lastikleri kesildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Atatürk Mahallesi'nde 5, Çanaklı Mahallesi'nde ise 3 otomobilin lastikleri kimliği henüz belirlemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi.

Sabah lastiklerin kesildiğini gören araç sahipleri, polise haber verdi.

Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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