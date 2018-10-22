Vezirköprü Belediyesi Çiftçiye Buğday Tohumu Dağıttı
Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen törenle çiftçiye buğday tohumu dağıtımı yapıldı.
Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen törenle çiftçiye buğday tohumu dağıtımı yapıldı.
Belediyesi binası önünde düzenlenen törende 275 çiftçiye 100 kilo sertifikalı Altıntane buğday tohumu dağıtıldı.
Her alanda tarımı desteklemek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, tohumların Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Merkezince üretildiğini belirtti.
Törene Vezirköprü Belediye Başkanı Edis'in yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kankınma Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir, İlçe Tarım Müdürü Selman Karayaka, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Belediye Meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.