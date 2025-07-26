Veysi Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Öcalan'ın arkadaşı PKK'lı Veysi Aktaş'ın suçu neydi?

Veysi Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Öcalan'ın arkadaşı PKK'lı Veysi Aktaş'ın suçu neydi?
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Cezaevinden tahliyesinin ardından kamuoyunun dikkatini çeken Veysi Aktaş, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Veysi Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden gündemde? İşte merak edilenler...

Uzun süredir cezaevinde bulunan Veysi Aktaş'ın tahliyesi sonrası kamuoyunda büyük bir merak oluştu. Geçmişteki bağlantıları ve cezaevindeki rolüyle dikkat çeken Aktaş'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden gündeme geldiği sosyal medyada en çok aranan sorular arasında yer aldı. Peki, Veysi Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Öcalan'ın arkadaşı Pkk'lı Veysi Aktaş'ın suçu neydi? İşte, detaylar…

VEYSİ AKTAŞ KİMDİR?

Veysi Aktaş, terör örgütü PKK üyeliğinden hüküm giymiş, uzun yıllar cezaevinde tutulan bir isimdir. 2013–2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecinde, Abdullah Öcalan'ın yanına gönderilen beş kişilik "İmralı sekreteryası" ekibine dahil edilmiş ve o tarihten itibaren 2015'ten bu yana İmralı Cezaevi'nde Öcalan ile birlikte kalmıştır.

Veysi Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Öcalan'ın arkadaşı PKK'lı Veysi Aktaş'ın suçu neydi?Veysi Aktaş kimdir

Aktaş, "Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 28 Nisan 2024'te 30 yıllık ceza süresi dolmasına rağmen, İmralı İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesi önce 1 yıl, ardından 3 ay ertelendi. Böylece toplam 31 yıl 3 ay cezaevinde kalan Aktaş, 25 Temmuz 2025'te tahliye edildi. Tahliyesi sonrası kimliği, geçmişteki rolü ve İmralı'daki konumu kamuoyunda yeniden merak konusu oldu.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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