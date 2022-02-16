Veysel'in ilk düğüncülük imtihanı… Ramazan, Asya ile nişan hazırlığında…

Gönül Dağı 2. Sezon 52. Bölüm 19 Şubat 2022 Cumartesi/ 20.00/ TRT 1

Gönül Dağı,bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Gönül Dağı'nın 19 Şubat Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarına gelecek yeni bölümünde neler olacak:

Hayatlarıyla ilgili önemli manevralar kat eden amcaoğulları, aldıkları kararların sunduğu gerçeklikle yüzleşmeye başlamışlardır. Taner, ona sağlanan yeni imkanlara alışmaya çalışırken, Veysel düğüncü dükkanında, Ramazan ise Asya ile nişan hazırlığındadır…

Öte yandan Rıfat ve Meryem göz ameliyatı için yola çıkar. Büyük umutlarla gittikleri ameliyat, Rıfat ve Meryem için nasıl gelişmeleri beraberinde getirecektir? Bunun paralelinde aldığı ilk iş olan nişanla ilgilenen Veysel, nasıl bir sona sürüklenecektir?

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğulları ve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

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