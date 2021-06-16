Veyis Ateş'in 2017 yılında verdiği röportaj yeniden gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
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Veyis Ateş'in 2017 yılında verdiği röportaj yeniden gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Veyis Ateş'le ilgili tartışmalar devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, aynı kanalda çalıştığı Ateş'in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bir işini çözmek için 10 milyon euro istediğini öne sürmüştü. İddiaların odağındaki Veyis Ateş'in 2017 yılında verdiği röportajda kullandığı "Tanıdık bir dayı, selamını getirip götürme yapmadım. Gururlanmak için söylemiyorum, ihtiyacım olsa yapardım" ifadeleri yeniden gündem oldu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından Habertürk sunucusu Veyis Ateş hakkındaki tartışmalar sürüyor. Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "işini çözmek" için 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş'in 2017 yılında kendisini anlattığı röportajda kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Veyis Ateş'in röportajda şu ifadeleri kullanıyor;

"Bugüne kadar geldiğim pozisyonlar dünyanın en iyi, en muhteşem, çok kıymetli yerler. Buna sebep olanlar için müteşekkirim. Şu anlamda söylüyorum: Bir klik, bir lobi, tanıdık bir dayı, selamını getirip götürme yapmadım Gururlanmak için söylemiyorum, ihtiyacım olsa yapardım. Bunu sadece bir şey anlaşılsın diye söylüyorum: Gelip, dönüp dolaşıp toparladığım tek yer kader."

ALTAYLI'NIN VEYİS ATEŞ İDDİALARI BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde "Veyis Ateş'le ilgili vahim iddialar" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Altaylı yazısında, siyaset-mafya ilişkileri içinde adının geçtiğine ve mesleğin itibarını sarsacak oluşumlar içinde bulunduğuna yönelik iddialar ortaya çıkan Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş'le ilgili dikkat çeken bir telefon aldığını belirtmişti.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini telefonla aradığını söyleyen Altaylı, "Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar" diye belirtmişti.

Veyis Ateş'in 2017 yılında verdiği röportaj yeniden gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
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