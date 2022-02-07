VETERİNERİN 'AHIRDA KALIRSA ÖLÜR' DEDİĞİ BUZAĞIYI EVİNDE BESLİYOR

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Nursel Akkaya (61), veterinerin 'ahırda kalırsa ölür' dediği erken doğan buzağıyı evinde biberonla besleyerek hayata tutunmasını sağladı.

Elbistan'ın İğde Mahallesi'nde yaşayan Nursel Akkaya'nın ineği 3 hafta önce doğum yaptı. Akkaya'nın çağırdığı veteriner, ineğin erken doğum yaptığını ve bu nedenle buzağının prematüre olduğunu belirterek, "Ahırda kalırsa ölür, iyi bakman lazım" dedi. Veterinerin tavsiyesi üzerine 6 çocuk annesi Nursel Akkaya, buzağıyı evine aldı. Akkaya'nın, bebek gibi biberonla beslediği bebek, hayata tutundu. Buzağıyı çok sevdiğini belirten Akkaya, "3 hafta önce sabah ahıra gittiğimde inek doğurmuştu. Ayağa kaldırmaya çalıştım buzağıyı, kalkamadı. Daha sonra veterineri çağırdım. Veterinere, 'Bunu eve çıkarın, ahırda kalırsa ölür' dedi. O günden beri bezini de bağlayıp evimde bakıyorum. Annesinin sütünü sağıp biberonla içiriyorum" diye konuştu.