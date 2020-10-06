Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü
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Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü

06.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:19
Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü

KARS'ın Selim ilçesinde iki dananın veteriner kliniği önüne gelerek, kapı önünde bekledikleri anın görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı.

KARS'ın Selim ilçesinde iki dananın veteriner kliniği önüne gelerek, kapı önünde bekledikleri anın görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Veteriner hekim İbrahim Özbey, mesleği gereği hayvanlarla uğraştıkları için aralarında bir bağ oluştuğunu söyledi.

Selim ilçesinde 2 gün önce vatandaşlar İbrahim Özbey'in veteriner kliniği önüne gelen sahipsiz 2 danayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntüde kliniğin kapısı önünde bekleyen danaları ve bir kişinin 'İbrahim sonra gelecek' diye seslenmesi yer aldı. Klinik önünde bir süre bekledikten sonra ayrılan danaların görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

'HAYVANLARI KORUMA GÜNÜNDE ÇEKİLMESİ İLGİNÇ'Kliniğin önüne gelen dana görüntüleri ile ilgili konuşan Veteriner Hekim İbrahim Özbey, "Mesleğimiz gereği sürekli hayvanlarla uğraşıyoruz. İster istemez hayvanlarla aramızda bir bağ oluşuyor. Görüntülerde hayvanların iş yerinin önüne gelmesi tamamen tesadüf. Komşular danaları videoya çekmiş. Hayvanları Koruma Günü'nde böyle bir görüntünün çekilmesi ilginç. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hayvanların yaşamalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceğim" dedi. 

Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü
Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü
Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü
Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü
Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü
Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü
Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Kemal OKTAY

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