Versay Sarayı'nda Marie-Antoinette temalı kıyafet balosu yapıldı

Fransa'daki Versay Sarayı'nda verilen kıyafet partisi 630 konuğu 18. yüzyılın balolarına götürdü. Her yıl düzenlenen partiyle dünyanın dört bir yanından moda ve tarih meraklılarını görkemli sarayda ağırlandı.

Versay Sarayı'nda verilen partinin bu yılki teması "Marie-Antoinette ve moda"ydı. Katılanlar ünlü kraliçenin tarzına ve 18. yüzyıl modasına uyarak dönemin dansları eşliğinde partiyi tamamladı. Euronews.com'da Görüntüle