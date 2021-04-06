Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı
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Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı

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Dubai'de bir gökdelenin balkonunda çıplak poz veren 40 kadının fotoğraf çekimi ülkeyi karıştırmış ve kadınlar polis ekipleri tarafından tutuklanmıştı. Ünlü bir firmanın web sitesi çekimleri sırasında çırılçıplak poz verdiği iddia edilen kadınların aslında İsrailli bir cinsel içerikli film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrasında Dubai'de cinsel içerikli yayın yapan tüm sitelere erişim engeli getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Marina bölgesinde bulunan gökdelenlerden birinde 40 model tarafından çıplak fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLUNCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 40 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçti.

Verdikleri çıplak pozlarla ülkeyi karıştıran 40 modelin cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı

6 AY HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

The Times'ın haberine göre çekimi yapan ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla tutuklandı. Modellerin çıplaklık ve uygunsuz davranışları nedeniyle 6 ay hapis cezası ve 5 bin dirhem (11 bin 144 TL) para cezası alabileceği belirtiliyor.

Verdikleri çıplak pozlarla ülkeyi karıştıran 40 modelin cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı

ÜLKE ÇAPINDA CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Öte yandan ünlü bir firmanın web sitesi için fotoğraf çekildikleri iddia edilen 40 modelin aslında İsrail asıllı bir cinsel içerikli film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrasında Dubai'de cinsel içerikli yayın yapan tüm sitelere erişim engeli getirildi.

Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı
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