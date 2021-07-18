Ver Kaç konusu ne, oyuncuları kimler? Ver Kaç filminde hangi takım var? Ver Kaç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Kanal D'de bugün Ver Kaç filmi ekranlara gelecek. Peki, Ver Kaç konusu ne? Ver Kaç oyuncuları kimlerdir? Ver Kaç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ver Kaç futbol filmi mi?
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VER KAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ver Kaç bugün Kanal D'de akşam saat 22:15 'de ekranlara gelecektir.
- Yapım Yılı : 2017
- Yönetmen : Orçun Benli
- Türü: Komedi
- Oyuncular : Kenan Ece, Bülent Çolak, Aslıhan Güner
VER KAÇ KONUSU NE?
İstanbul'un köklü amatör kulüplerinden olan Kadırgaspor, mahallelinin destek ve fedakarlıklarıyla ayakta durmaya çalışsa da çok zor durumdadır. Burada birlikte büyümüş, yıllardır her şeylerini paylaşmış Sedat ve Fikret da takıma gönül vermiş iki arkadaştır. Takımın makus talihini yenmesine büyük faydası olacağına inandıkları Hakan adlı bir futbolcuyu transfer etmeye niyetlendiklerinde, mahallenin eskilerinden Tevfik Bey antika arabasını transfer ücreti için satmayı kabul eder. Buna güvenen Sedat, transfer döneminin kapanmasından önce işi bitirebilmeleri için sevdiği kız Nazlı'nın abisi Reşat'tan senet karşılığı borç alır. Ancak bir gün arabanın çalınması, Sedat'ı çok zor duruma düşürecektir.
VER KAÇ OYUNCU KADROSU
Başrollerine Kenan Ece, Bülent Çolak ve Aslıhan Güner'in yer aldığı film "Ver Kaç" Kanal D'de ekrana geliyor.
Başrol oyuncuları:
Kenan Ece
Bülent Çolak
Aslıhan Güner