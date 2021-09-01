Venom Zehirli Öfke filmi oyuncuları kim? Venom Zehirli Öfke filmi konusu, oyuncuları ve Venom Zehirli Öfke özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Venom Zehirli Öfke filmi oyuncuları kim? Venom Zehirli Öfke filmi konusu, oyuncuları ve Venom Zehirli Öfke özeti!

Venom Zehirli Öfke filmi oyuncuları kim? Venom Zehirli Öfke filmi konusu, oyuncuları ve Venom Zehirli Öfke özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Venom Zehirli Öfke filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Venom Zehirli Öfke konusu, özeti ve Venom Zehirli Öfke oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Venom Zehirli Öfke filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Venom Zehirli Öfke filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Venom Zehirli Öfke filmini izleyecek olanların merak ettiği Venom Zehirli Öfke konusu nedir, Venom Zehirli Öfke oyuncuları kimler ve Venom Zehirli Öfke özeti gibi konuları inceliyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed

Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2018 (112 dk) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Vizyon Tarihi : 5 Ekim 2018 Cuma

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Marvel çizgi roman evreninin ezeli kötülerinden Venom'un beyaz perde uyarlaması olan filmde Venom'a Tom Hardy hayat veriyor. Filmde 4 Oscar adaylığı bulunan güzel oyuncu Michelle Williams bölge savcısı karakterinde karşımıza çıkarken; Katil Doğanlar, Zombieland ve son olarak True Detective dizisinde karşımıza çıkan, 2 Oscar adaylığı bulunan Woody Harrelson da filmin kötü adamlarından biri olacak. Sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen, girdiği vücuda Örümcek-Adam'ınkine benzer yetenekler kazandıran uzaylı organizmanın Örümcek-Adam çizgi romanlarında bolca yer bulan Eddie Brock'u nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Ali Öztürk Umut Meraş Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Venom Zehirli Öfke filmi oyuncuları kim? Venom Zehirli Öfke filmi konusu, oyuncuları ve Venom Zehirli Öfke özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 08:04:32. #1.14#

title