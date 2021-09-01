Venom Zehirli Öfke filmi oyuncuları kim? Venom Zehirli Öfke filmi konusu, oyuncuları ve Venom Zehirli Öfke özeti!

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VENOM ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed

Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2018 (112 dk) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Vizyon Tarihi : 5 Ekim 2018 Cuma

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Marvel çizgi roman evreninin ezeli kötülerinden Venom'un beyaz perde uyarlaması olan filmde Venom'a Tom Hardy hayat veriyor. Filmde 4 Oscar adaylığı bulunan güzel oyuncu Michelle Williams bölge savcısı karakterinde karşımıza çıkarken; Katil Doğanlar, Zombieland ve son olarak True Detective dizisinde karşımıza çıkan, 2 Oscar adaylığı bulunan Woody Harrelson da filmin kötü adamlarından biri olacak. Sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen, girdiği vücuda Örümcek-Adam'ınkine benzer yetenekler kazandıran uzaylı organizmanın Örümcek-Adam çizgi romanlarında bolca yer bulan Eddie Brock'u nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.