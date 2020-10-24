Venezuela vatandaşı 99 kişi Dominik Cumhuriyeti'nden ülkelerine getirildi
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Venezuela vatandaşı 99 kişi Dominik Cumhuriyeti'nden ülkelerine getirildi

24.10.2020 04:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 04:40
Venezuela vatandaşı 99 kişi Dominik Cumhuriyeti'nden ülkelerine getirildi

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan 99 Venezuela vatandaşı, Venezuela Devlet Havayollarına ait Conviasa'nın gönderdiği insani uçakla ülkelerine döndü.

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan 99 Venezuela vatandaşı, Venezuela Devlet Havayollarına ait Conviasa'nın gönderdiği insani uçakla ülkelerine döndü.

Conviasa Başkanı Ramon Celestino Velasquez Araguayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vatana Dönüş Planı" kapsamında Dominik Cumhuriyeti'nden insani bir uçuş gerçekleştirdiklerini ve 99 Venezuela vatandaşının yurda döndüğünü belirtti.

Maracaibo kentindeki La Chinita Uluslararası Havalimanı'na gelen bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını ifade eden Araguayan, yolcuların karantinaya alınacağını bildirdi.

Vatana Dönüş Planı kapsamında 11 Ekim'de de Şili'den 239 Venezuela vatandaşı insani uçuşla ülkelerine getirilmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından 2018'de açıklanan plandan şu ana kadar 200 bin Venezuelalı yararlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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