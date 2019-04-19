Venezuela: Rus Enerji Devi Rosneft, Maduro'ya Petrol Karşılığı Nakit Sağlıyor
Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırımlar aracılığıyla köşeye sıkıştırmaya çalıştığı Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'nın enerji devi Rosneft'e petrol satışı karşılığında nakit para elde ediyor.
Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırımlar aracılığıyla köşeye sıkıştırmaya çalıştığı Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'nın enerji devi Rosneft'e petrol satışı karşılığında nakit para elde ediyor.
Maduro yönetimi ocak ayından bu yana Venezuela devletine ait petrol şirketi PDVSA'nın müşterilerine dolar karşılığı ödeme yapılmasına yönelik yasağı delmenin yollarını aramak üzere Moskova ile görüşmeler yürütüyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com