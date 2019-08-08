Venezuela hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacak

08.08.2019 04:42

BUENOS Venezuela'da hükümet, muhalefet ile Barbados'ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle hükümetin 8-9 ağustosta Barbados'ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Trump yönetiminin Venezuela'ya karşı sürekli olarak uyguladığı, ekonomik, ticari ve finansal faaliyetlerimizin yasa dışı bloke edilmesini içeren ciddi, sert ve sinsi saldırılar nedeniyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümet heyetini Barbados'a göndermeme kararı almıştır." ifadeleri yer aldı.

Guaido'nun, ABD yaptırımlarını desteklemesine de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Venezuelalılar olarak, muhalefet heyetinin lideri Juan Guaido'nun ülkemizin egemenliğine karşı yapılan bu zararlı eylemleri kutlaması, teşvik etmesi ve desteklemesinden derin bir şekilde öfke duyduk. Bu nedenle, 8-9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan görüşmelere katılmama kararı aldık."

Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulması

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadesine yer verilmişti.

Venezuela'nın ABD'deki bütün mal varlıklarının dondurulmasının ardından Guaido, yaptığı açıklamada Maduro hükümetine karşı uygulanan yaptırımları savunmuş ve bu yaptırımların "Venezuelalıları korumayı" amaçladığını ileri sürmüştü.

Uzun süredir büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da, hükümet ve muhalefet geçen ay Norveç'in ara buluculuğunda Barbados'ta görüşmelere başlamıştı.

Kaynak: AA