Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Darbe girişimi ve suikast planlarını önledik
Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet tarafından başlatılan bir darbe girişimini durdurduklarını açıkladı. Maduro, darbecilerin kendisi ve başka üst düzey yöneticilere suikast düzenlemeyi de planladığını söyledi
Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet tarafından başlatılan bir darbe girişimini durdurduklarını açıkladı. Maduro, darbecilerin kendisi ve başka üst düzey yöneticilere suikast düzenlemeyi de planladığını söyledi.
Televizyon aracılığıyla halka seslenen Maduro, "Venezuela halkı ve Venezuela demokrasisine karşı bir grup faşist terörist tarafından planlanan darbe girişimini ortaya çıkardık, bozduk ve sorumluları yakaladık." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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