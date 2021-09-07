Venedik'te Can Yaman fırtınası
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Venedik'te Can Yaman fırtınası

Venedik'te Can Yaman fırtınası
Hürriyet - Haberler | Magazin

GÖZLER ONUN ÜSTÜNDEBaşrolünü üstlendiği İtalyan dizisinin hazırlıklarına devam eden Can Yaman, bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne katıldı.

GÖZLER ONUN ÜSTÜNDE

Başrolünü üstlendiği İtalyan dizisinin hazırlıklarına devam eden Can Yaman, bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne katıldı. İtalya'da büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, etkinliğin en çok ilgi gören yıldızıydı.

Can Yaman festivalde Dolce & Gabbana imzalı takımı ve ayakkabılarıyla boy gösterdi.

YILIN TV KARAKTERİ

Can Yaman, festival kapsamında organize edilen Filming Italy Best Movie Award töreninde de ödüle layık görüldü.

Oyuncu, festivalde gördüğü ilgi için "Artık alıştım, beni her yerde kovalıyorlar" dedi.

İtalya'da reklam filmlerinde de rol alan oyuncuya, sektördeki hızlı yükselişi nedeniyle "TV Personality of the Year" (Yılın TV Karakteri) ödülü takdim edildi.

Can Yaman, ödül töreninde İtalyan aktris Vittoria Puccini ile.

Kaynak: Hürriyet

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