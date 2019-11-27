Venedik hala kurtarılabilir mi?

27.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:46

İtalya'nın Venedik kentinde yaşanan sel felaketi San Marco Bazilikası ve çok sayıda saray ve tarihi esere zarar verdi. İtalyanlar yaşananlardan dolayı öfkeli. Yaklaşık 19 yıldır sellere karşı mobil set inşa projesi devam ediyor ancak hala tamamlanmadı. Venedik halkı yaşanan felaketten bilinçsiz yapılaşma ve politik kararlardaki hataları sorumlu tutuyor.