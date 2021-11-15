Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından Sedat Peker'in BAE'den ayrılacağı iddia edildi
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Bin Zayed'in çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çok sayıda konu başlığı olduğu ifade edilirken, görüşmeyle ilgili bomba bir iddia da ortaya atıldı. Veliaht prensin Türkiye'ye gelişiyle suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'den ayrılabileceği öne sürüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri ( Bae ) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Türkiye'ye geliyor. BAE kaynaklarının sabah saatlerinde Türkiye'de olacağını iddia ettiği bin Zayed'in ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Ankara'daki kaynaklar ise programın gelecek haftaya sarkabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan bin Zayed'in çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu başlığı bulunduğu, Independent Türkçe'den Nevzat Çiçek'in haberine göre görüşmedeki en önemli başlığın ise ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacağı ifade ediliyor.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haber türk sunucusu Mehmet Akif Ersof, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılabileceğinin konuşulduğunu aktardı. Ersoy, paylaşımında, "Yarın Ankara'nın çok önemli misafirleri var gibi. Bin Zayed'in Türkiye'ye geleceği ve Peker'in de BAE'den ayrılabileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
Peker, 12 Kasım'da yaptığı bir paylaşımda "Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar" demişti.
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