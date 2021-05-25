Veli Küçük kimdir? Veli Küçük kaç yaşında?
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Veli Küçük kimdir? Veli Küçük kaç yaşında?

Veli Küçük kimdir? Veli Küçük kaç yaşında?
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Veli Küçük, son günlerde adı en çok aratılan isimler arasında yer aldı. İlk kez Susurluk davası ile gündeme gelen Veli Küçük' ün hayatı merak ediliyor. Peki, Veli Küçük kimdir? Veli Küçük kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Veli Küçük, son günlerde adı en çok aratılan isimler arasında yer aldı. İlk kez Susurluk davası ile gündeme gelen Veli Küçük' ün hayatı merak ediliyor. Peki, Veli Küçük kimdir? Veli Küçük kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VELİ KÜÇÜK KİMDİR?

Veli Küçük 9 Mayıs 1944, Türkmen köyü, Gölpazarı, Bilecik doğumlu.

Edirne, Van, Eskişehir, Ağrı, Kocaeli ve Hatay İl Jandarma Alay Komutanlıkları görevlerinde bulundu. 1996'da generalliğe terfi etti.

General olarak Karadeniz'de Giresun'da konuşlandırılan Giresun Bölge Komutanlığı'nın kuruluşunu tamamlayarak iki yıl Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevinde bulundu. Çanakkale Tugay Komutanlığı görevinde iken, tugayı Bilecik iline naklettirdi. Bilecik'ten 2000 yılında tuğgeneral rütbesindeyken emekli oldu.

Adı ilk kez Susurluk davası ile gündeme gelen Küçük, Abdullah Çatlı'nın ölmeden önce telefonla görüştüğü son kişiydi.TBMM Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, Genelkurmay Başkanlığı`nın Veli Küçük`ün komisyona ifade vermesine gerek olmadığı yönünde karar aldığını ve bundan dolayı komisyona çağrılmadığını söylemiştir.

Bu dönemde davanın kilit isimlerinden Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın kullandığı cep telefonunun Küçük'ün üzerine kayıtlı olduğu saptanmıştı.

Adı Ermenistan'a yönelik kontrgerilla örgütlenmesine de karışmıştır. Kızılelma koalisyonunun mimarlarındandır. Hrant Dink'in 301'den yargılanmasında baş rolü oynayan Kemal Kerinçsiz ile birçok defa görüntülenen Küçük, Dink'in avukatı Erdal Doğan'ın iddialarına göre Dink'i telefonla tehdit etmişti.

Üzeyir Garih cinayetinde de kendisine bağlı askeri personelin dahli olduğu iddiaları vardır. Finansbank'ın da dahil olduğu Fiba Holding'e bağlı Endi market firmasında yönetim kurulu üyeliği yapan Veli Küçük'ün, Finansbank'ın Yunan Kilisesinin Bankası'na satışı konusunda Hüsnü Özyeğin'e yardımcı olduğu da iddia edilmektedir.

Veli Küçük son olarak 22 Ocak 2008 günü sabaha karşı 3 sularında Ergenekon örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. ve 26 Ocak'ta "halkı isyana tahrik" suçundan tutuklanarak ceazevine kondu.

Ergenekon davasında silahlı terör örgütü kurma, yönetme,Türkiye cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, kasten öldürmeye azmettirme, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde atmaya azmettirmek, Mala zarar vermeye ve ruhsatsız patlayıcı bulundurmaya azmettirme suçlarından yargılanmaktadır. Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 239 yıldan 524 yıla kadar hapis isteniyor.

VELİ KÜÇÜK KAÇ YAŞINDA?

Veli Küçük 1944 doğumlu olup 77 yaşındadır.

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