Velayet verildiğinde soyadı değişikliği mümkün mü? Soyadı değişikliği hangi şartlarda olur?
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Velayet verildiğinde soyadı değişikliği mümkün mü? Soyadı değişikliği hangi şartlarda olur?

Boşandığı eski eşi çocuğuna kendi kızlık soyadını vermek isteyince itiraz eden babaya, itiraz sonrası Yargıtay emsal bir karar daha alarak anneye tanınan çocuğa soyadı verme hakkında 'çocuğun menfaati' doğrultusunda yapılabileceğini ifade ederek çocuğa yeniden babasının soyadının verilmesine hükmetti.

Velayet verildiğinde soyadı değişikliği mümkün mü? Soyadı değişikliği hangi şartlarda olur?
25.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:32

Gaziantep'te 2016 yılında eşinden boşanan bir anne Yargıtay'ın boşanan çiftler için verdiği 'velayeti kendisine verilen anne çocuğunun soyadını değiştirebilecek' kararı sonrası çocuğunun soyadını mahkeme kararıyla değiştirerek kızlık soyadını verdi. Karar üzerine itiraz eden baba açtığı davayı yerel ve üst mahkeme reddedince konuyu Yargıtay'a taşıdı. Avukat Ferit Yıldırım'ın yürüttüğü davada yapılan itiraz ve sunulan gerekçeler sonucu Yargıtay çocuğunun velayeti kendisine verilen annenin çocuğun yararına bir durum olmadıkça soyadını değiştiremeyeceğine hükmederek babayı haklı buldu.

HANGİ DURUMLARDA ANNE ÇOCUĞUNUN SOYADINI DEĞİŞTİREBİLİR?

Babanın kötü bir şöhreti varsa annenin soyadı değiştirme hakkının olduğunu belirten Avukat Ferit Yıldırım, "Anne boşandığı eşinin soyadını çocuğunun hayatını olumsuz etkileyeceğini kanıtlarsa soyadını değiştirebilecek. Babası bir suça karışmış, terör örgütü üyesidir, buna benzer kötü anılan bir şöhrete sahiptir ve bu durum çocuğa da zara verecektir eğer anne bunu ispat ederse mahkeme çocuğun soyadını değiştirebilecektir" dedi.

VELAYETİ ALAN ANNE ÇOCUĞUNUN SOYADINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Velayetin annede olması çocuğun soyadını değiştirmeye yeterli olmayacağını belirten Yıldırım, "Velayet hakkı kapsamında anneye sınırsız bir yetki tanındığı bir karar vardı aslında Yargıtay bu son kararı ile burada sınırsız bir yetki olmadığını sadece velayeti kullanarak 'istediğim zaman soyadı değiştiririm' düşüncesinin doğru olmadığını belirtti. ve dedi ki, mahkeme üzerinde bir gerekçe göstererek değiştirebilirsiniz. Sadece velayeti almış olmanız çocuğun soyadını değiştirmeye yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.

Velayet verildiğinde soyadı değişikliği mümkün mü? Soyadı değişikliği hangi şartlarda olur?

BABALAR HANGİ DURUMLARDA DAVA AÇABİLİR?

2009 yılında evlilik boşanmayla bitmiş olsa bile çocuk babasının soyadını alır düzenlemesi Anayasa mahkemesince iptal edildiğin anımsatan Avukat Yıldırım, "Bu iptalden sonra boşanan anneler çocuğun soyadını alması için çeşitli davalar açmışlardı. Reddedilen bu davalardan sonra konu yine Anayasa mahkemesine gitmişti ve Anayasa mahkemesi bir karar vererek burada velayet hakkı bulunan annenin soyadının değiştirebileceğine hükmetmişti. Burada ise bir kriter öne alındığı için daha önce bitmiş ve soyadı değişmiş olan çocuklar içinse yeni bir yargılamanın önü açılmış oldu. Yani baba daha önce çocuğun soyadının değiştirildiğini, hiçbir gerekçe gösterilmediğini sırf velayet hakkına dayanıldığını ileri sürerek tekrardan baba soyadını alması için yeni bir dava açabilecek" dedi.

YARGITAYDAN ANLAMLI CEVAP

Yargıtay koyduğu 'menfaat' kriteri ile bir belirsizliği önlemiş olduğunu kaydeden Yıldırım, "Artık bundan sonra gördüğümüz davalarda hedefimiz belli, çocuğun menfaatine uygunsa soyadı değiştirilebilecek yoksa sadece velayeti kullandığı için, sadece boşandığı için soyadı değiştirme yapamayacak. Maalesef toplumda boşandıktan sonra kişisel hesaplaşmalar nedeniyle bu konu istismar edilebilir çünkü çok örneğini gördük bunları ve bunun önü kapatılmış oldu alınan kararla 'kendi aranızdaki hesaplaşmalara çocuğu karıştırmayın' dedi Yargıtay ve çocuğun üstün menfaati varsa soyadını değiştiririz yoksa dava reddedilir dedi" diyerek alınan kararı anlattı.

Kaynak: İHA

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