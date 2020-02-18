Vejetaryen nasıl yazılır? TDK'ya göre vejetaryen mi, vajetaryen mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " vejetaryen ". Peki, vejetaryen nasıl yazılır? TDK'ya göre vejetaryen mi, vajetaryen mi yazılır?
Vejetaryen kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Vajetaryen nasıl yazılır? Vajetaryen mi, vejetaryenmi? TDK'ya göre vejetaryenkelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
VEJETARYEN NASIL YAZILIR? VEJETARYEN Mİ, VAJETARYEN Mİ?
Vajetaryen: Yanlış
Vejetaryen: Doğru
TDK'YA GÖRE VEJETARYEN NE DEMEK?
vejetaryen
isim, Fransızca végétarien
Etyemez.