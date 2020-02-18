: Vejetaryen nasıl yazılır? TDK'ya göre vejetaryen mi, vajetaryen mi?

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36

Vejetaryen kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Vajetaryen nasıl yazılır? Vajetaryen mi, vejetaryenmi? TDK'ya göre vejetaryenkelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

VEJETARYEN NASIL YAZILIR? VEJETARYEN Mİ, VAJETARYEN Mİ?

Vajetaryen: Yanlış

Vejetaryen: Doğru

TDK'YA GÖRE VEJETARYEN NE DEMEK?

vejetaryen

isim, Fransızca végétarien

Etyemez.

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