Vefatının 41. Yılında Fethi Gemuhluoğlu Anma Programı

Şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 41. yılında, Birlik Vakfı İstanbul Şubesi'nce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenen programla anıldı.

Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen anma programında, Tu¨rk du¨s¸u¨nce, egˆitim, vakıf ve ku¨ltu¨r tarihinin o¨nemli isimlerinden Gemuhluogˆlu'nun hayatı, maneviyata katkısı ve eserleri anlatıldı.

Programda, Gemuhluoğlu'nun "Söz bir emanettir." ifadesini aktaran Prof. Dr. Sadettin Ökten, şöyle konuştu:

"Rahmeti Hakk'a intikal etmiştir, ben Fethi Bey için ölmüştür diyemem. Derdi ki 'Evlat hayatta üç prensip vardır', 'Nedir abi?' 'İdare mudara, dubara'. İdare edeceksin derdi, olmadı mudara. Sonradan baktım lügata. İltifat edeceksin. Efendimiz (Hz Muhammed) de yapmış, güzel söz söyleyeceksin. 'Efendim öyle değil layık değil' kötü söz söylemiyorsun ki, ötekisini de dubara işte. Gülüşürdük, o da gülerdi sonra derdi ki 'Ol' emrini unutma, hadi eyvallah."

Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk de Gemuhluoğlu'nun çok sayıda gence burs verdiğini, öğrencilerle yakından ilgilendiğini ve onları yönlendirdiğini ifade etti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de Ökten'e Birlik Vakfı adında hediye takdim etti.

Program, Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Ali Gemuhluoğlu'nun, babasının 1958'de Arapgir Postası için yazdığı "Yeniden Merhaba" başlıklı yazısını okumasıyla sona erdi.

Fethi Gemuhluoğlu kimdir?

Sevenlerinin ve okuyucularının, "dost ehli", "gönül adamı" olarak tanımladığı yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu, 1922'de Kadıköy Göztepe'de dünyaya geldi.

Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalışan Gemuhluoğlu, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü yaptı. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği görevini ifa eden Gemuhluoğlu, yaptığı çalışmalarla yaşadığı döneme "gönül ve iyilik adamı" olarak damgasını vurdu.

Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu'nun fikirlerini işlediği yazıları Serdengeçti, Yeşilada, Arapgir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağı gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.

Sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve tarihi meselelere kadar hemen her konuda yazılar yazan Gemuhluoğlu'nun şahsiyetini oluşturan temel unsurlardan biri de tasavvuf oldu.

Gemuhluoğlu, 5 Ekim 1977'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.