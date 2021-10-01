Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi - Haberler Magazin
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Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Türk sanat dünyasının çınarları arasında gösterilen Ünlü oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi. Daner bir süredir hastalıklarla boğuşuyordu. Daner'in vefatıyla ilgili paylaşım yapan ünlü sanatçı Betül Demir, "Seni tanımak bir şanstı" dedi.

Türk sinema ve tiyatro dünyasının çınarları arasında yer alan ünlü oyuncu İlhan Daner'den üzen haber geldi. Şarkıcı Betül Demir Twitter hesabından, usta oyuncu İlhan Daner'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"SENİ UĞURLAMAK ÇOK ZOR OLACAK"

Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Daner'in ölümüyle ilgili paylaşım yapan Demir, "Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" ifadelerine yer verdi.

Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi

"NE ŞANSLIYIM Kİ SENİNLE AYNI SAHNEDE OYNADIM"

Demir'in paylaşımı şu şekilde:

"İlhan Daner, Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim, hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de"

Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi

Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi - Haberler Magazin
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