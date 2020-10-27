Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

27.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:31
Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi eski meclis üyelerinden Erol Güven hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi eski meclis üyelerinden Erol Güven hayatını kaybetti.

Gülüç Belediyesi eski meclis üyelerinden Erol Güven geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Merhum Güven için Gülüç Belediyesi Vesile Dikmen İlk ve Ortaokulu Bahçesi'nde tören düzenlendi. Eski Meclis Üyesi Güven alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Gülüç mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yakınları katıldı. - ZONGULDAK

Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Falcao İsmail Kartal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 16:35:15. #1.14#
title