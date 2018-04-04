Vefat Eden Lise Öğrencisi Törenle Uğurlandı

Ünye'de yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi, okulunda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Temizyürek (19), iki hafta önce sağlık sorunları nedeniyle önce Ünye Devlet Hastanesine, ardından Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yapılan tetkiklere rağmen hastalığına teşhis konulamayan genç kız, dün hayatını kaybetti.

Elif Temizyürek için bugün okulunun bahçesinde tören düzenlendi. Tabutla son defa okuluna getirilen genç kız için öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, törende yaptığı konuşmada, "Sözlerin kifayetsiz kaldığı, hüzünlü bir andayız. Öğrencilerimiz bizim evlatlarımız. Anne babalar gibi biz de evladımızı kaybettik. Hüzünlüyüz. Elif kızımızla okul koridorlarında zaman geçirdiniz, öğretmenlik yaptınız, haklarınızı ona helal edin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Ayşe Akyol, aileye başsağlığı dileyerek, "Genç yaşta çiçek bahçemizden bir çiçeğin aramızdan ayrılması hepimizi çok üzdü. Ailesine, sevdiklerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Genç kızın cenazesi, daha sonra Büyük Cami'ye getirilerek öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çakırtepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.