Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.
Kaynak: AA
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