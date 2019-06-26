Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni

Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et