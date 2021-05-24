Vefalı kedi, can çekişen arkadaşının yanı başından bir an olsun ayrılmadı
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Vefalı kedi, can çekişen arkadaşının yanı başından bir an olsun ayrılmadı

Vefalı kedi, can çekişen arkadaşının yanı başından bir an olsun ayrılmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da aracının çarpması sonrası can çekişen arkadaşının başından ayrılmayan kedi, görenleri duygulandırdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde bir araç karşıdan karşıya geçmek isteyen kediye çarptı. Araç sürücüsü yaralı kediye müdahale etmeyerek olay yerinden ayrıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Başka bir kediyse yaralı arkadaşının başına gelerek, can çekiştiği anlarda yanından ayrılmadı. Görenleri duygulandıran anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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