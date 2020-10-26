Vefa ne demek? Vefa kelimesi anlamı nedir? Vefa ne anlama gelir?
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Vefa ne demek? Vefa kelimesi anlamı nedir? Vefa ne anlama gelir?

26.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:14
Vefa ne demek? Vefa kelimesi anlamı nedir? Vefa ne anlama gelir?

Vefa kelimesi son zamanlarda oldukça sıklıkla duyduğumuz tarihi oldukça geçmişe dayanan bir keliem olarak karşımıza çıkıyor. Arapça kökenli bu kelime oldukça derin anlamlar içeriyor. Bu sebeple oldukça merak edilen bu kelime ne demek? Vefa kelimesi anlamı nedir? Vefa ne anlama gelir?

Vefa oldukça eski bir anlama gelse de merak da edilen bir kelimedir. Bu sebeple sizler için vefa kelimesinin anlamını araştırdık. Peki, Vefa ne demek? Vefa kelimesi anlamı nedir? Vefa ne anlama gelir?

VEFA NE DEMEK?

Vefa kelimesi birçok anlama gelse de temel anlamı saygının sürdürülebilmesi anlamına gelir. Ve bu anlamda kullanılır.

VEFA TDK'YA GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı anlamlarına gelir.

Vefa ne demek? Vefa kelimesi anlamı nedir? Vefa ne anlama gelir?

VEFA İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLER?

"Biz mağlup olduğumuz için sizden cesur görünüyoruz ve vefamız daha sağlamlaşıyor." - Aka Gündüz

Vefa kalmadı insanlarda. Bu yüzdendir ki vedalar tercih edildi...

Vefasızlara gitme onlar birer yıkık köprüdür. - Hz. Mevlana Güzel Cümleler

Kim size değer veriyor ve zaman ayırıyorsa, sizde ona "Vefa" hediye edin. Çünkü gerçek dost, insana zamanını ayırandır.

Dostlar, birbirinizden ayrılmaya kalkmayın. Heves peşinde öyle kaçışıp durmayın. Birsiniz hepiniz çünkü; ikilik etmeyin. Ne buyurdu vefa: "Vefasızlık etmeyin". - Hz. Mevlana Güzel Cümleler

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