"Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
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"Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor

13.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:45

"Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor Malatya'da yaşlılara gıda desteği sağlanıyor Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Malatya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Destek Gurubu tarafından karşılanıyor.

"Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor

Malatya'da yaşlılara gıda desteği sağlanıyor

MALATYA - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Malatya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Destek Gurubu tarafından karşılanıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vaka sayılarının artması ile birlikte getirilen yeni tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonları uygulanan tam sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokağa çıkamayan ve kimseleri bulunmayan yaşlıların desteğine Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek gurupları yetişiyor.

Malatya'da da Battalgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gurubu, hafta sonu tam mesai yaparak, yaşlıları yalnız bırakmıyor. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat ile Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi olan Yetimler Kervanı Derneği Başkanı İhsan Çolak, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret ederek gıda paketi verdi.

Battalgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, Cuma günü akşam 21.00'de başlayan kısıtlama ile birlikte hafta sonu boyunca önceden tespit edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Yaşlı insanları evlerinde ziyaret eden ve yalnız olmadıklarını hissettiren Vefa Destek Gurupları, yanlarında götürdükleri gıda kolisini teslim ederken, vakfın mütevelli heyetinde yer alan Yetimler Kervanı Derneği Başkanı İhsan Çolak'ta, vefa destek gurubu olarak devletin temin ettiği yardımları ihtiyaç sahiplerin verdiklerini belirtti. Çolak, dernek olarak da hayırseverlerin yardımlarını da yine belirledikleri ailelere bu süreçte ilettiklerini söyleyerek, kış gelmesi ile odun-kömüre ihtiyaçlarının olduğunu ve hayırseverlerin desteğine ihtiyaçları olduklarını dile getirdi.

'Vefa'lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
'Vefa'lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
'Vefa'lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
'Vefa'lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
'Vefa'lı görevliler yaşlıların umudu oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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