VEDAT MURİÇ TATLIYLA ANILACAK Ece Nukan'ın yeni açtığı ve kısa zamanda Nişantaşı'nın en şık butik kafeleri arasına girmeyi başaran Mia Bazaar, sağlıklı menüsüyle spor dünyasının ünlü isimlerinin de uğrak yeri oldu.

Mia Bazaar'ın şekersiz ve glutensiz birbirinden lezzetli tatlıları ve soğuk çay çeşitleriyle keyifli anlar vadeden kafesinin müdavimleri arasında İtalyan devi Lazio'ya transfer olan Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç de bulunuyor. Tatlı ihtiyacını Mia Bazaar'da Miami esintili mutfağında masumca gideren ünlü futbolcunun favorisiyse, içinde orman meyveleri, chia ve Hindistan cevizi bulunan Deniz bowl.

Mütevazılığı ve başarılı kariyeriyle gönüllerde taht kuran futbolcunun anısına Mia Bazaar'da, tatlının ismini Muriç olarak değiştirerek müdavimi olan misafirine jest yaptı.

Kaynak: Snob Magazin