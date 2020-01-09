VEDAŞ'tan Anadolu Ajansı'na ziyaret
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VEDAŞ'tan Anadolu Ajansı'na ziyaret

Bitlis Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışanları, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bitlis Bürosu'nu ziyaret etti.

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:25
VEDAŞ'tan Anadolu Ajansı'na ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışanları, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla (AA) Bitlis Bürosu'nu ziyaret etti.

VEDAŞ çalışanları, Bitlis muhabiri 'tan AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. VEDAŞ çalışanları gazeteciler gününü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toktaş da VEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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