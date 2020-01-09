VEDAŞ'tan Anadolu Ajansı'na ziyaret
Bitlis Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışanları, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bitlis Bürosu'nu ziyaret etti.
Bitlis Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışanları, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bitlis Bürosu'nu ziyaret etti.
VEDAŞ çalışanları, Bitlis muhabiri Şener Toktaş'tan AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. VEDAŞ çalışanları gazeteciler gününü kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toktaş da VEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti.