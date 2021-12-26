VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor - Haberler
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VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Çukurca Arıza Birimi ekibi, arızaları gidermek için zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.

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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Çukurca Arıza Birimi ekibi, arızaları gidermek için zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki VEDAŞ Arıza Ekibi, üs bölgelerinde meydana gelen elektrik arızalarını gidermek için kara bata çıka çalışıyor. Yaklaşık 2 metre karın bulunduğu üs bölgelerine giden enerji hatlarındaki arızayı gideren Levent Koç, Desvan Arslan ve Cumhur Özür, kara bata çıka kablo taşıyıp direklere çıkarak arızaları kısa sürede gideriyor.

Sınırdaki olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren VEDAŞ ekibi, zorlu kış şartlarına meydan okumaya devam ediyor. - HAKKARİ

VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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