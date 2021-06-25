Veda Şiiri

Dünya şairi, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nâzım Hikmet Ran ya da kısaca Nâzım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğdu. 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybetti. Yaşamında birçok esere imza atan Nâzım Hikmet Ran'ın Veda şiiri