Veda Şiiri
Dünya şairi, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nâzım Hikmet Ran ya da kısaca Nâzım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğdu. 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybetti. Yaşamında birçok esere imza atan Nâzım Hikmet Ran'ın Veda şiiri
VEDA
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez...
Ben dostların gözünde kendimi
boylu boyumca görüyorum...
Adostlar
akavga dostu
iş kardeşi
ayoldaşlara..!!.
Tek hecesiz elveda..
Geceler sürecek kapımın sürgüsünü,
pencerelerde yıllar örecek örgüsünü.
Ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım
mapusane türküsünü.
Yine görüşürüz
dostlarım benim
yine görüşürüz...
Beraber güneşe güler,
beraber dövüşürüz...
Adostlar
akavga dostu
iş kardeşi
ayoldaşlara..!!.
ELVEDA..!!.......
Nâzım HİKMET