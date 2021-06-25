Veda Şiiri
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Veda Şiiri

Veda Şiiri
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Dünya şairi, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nâzım Hikmet Ran ya da kısaca Nâzım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğdu. 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybetti. Yaşamında birçok esere imza atan Nâzım Hikmet Ran'ın Veda şiiri

VEDA

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın!

Sizi canımda

canımın içinde,

kavgamı kafamda götürüyorum.

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın...

Resimlerdeki kuşlar gibi

dizilip üstüne kumsalın,

mendil sallamayın bana.

İstemez...

Ben dostların gözünde kendimi

boylu boyumca görüyorum...

Adostlar

akavga dostu

iş kardeşi

ayoldaşlara..!!.

Tek hecesiz elveda..

Geceler sürecek kapımın sürgüsünü,

pencerelerde yıllar örecek örgüsünü.

Ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım

mapusane türküsünü.

Yine görüşürüz

dostlarım benim

yine görüşürüz...

Beraber güneşe güler,

beraber dövüşürüz...

Adostlar

akavga dostu

iş kardeşi

ayoldaşlara..!!.

ELVEDA..!!.......

Nâzım HİKMET

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