"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
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"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi

Strateji Araştırma Danışmanlık şirketi, TBMM'nin 100. yılı anısına 23 Nisan'dan önce bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun musunuz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların %32'si memnun olduklarını dile getirdi. %20 kararsız kalırken "Memnun değilim" diyenlerin oranı %48 oldu.

25.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:55
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi

Strateji Araştırma Danışmanlık (SAD) şirketi, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle anket yaptı. 15-20 Nisan tarihleri arasında 76 ili kapsayan araştırmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra vatandaşın memnuniyeti ve kurumlara olan güveni soruldu. Halkın büyük bölümü çözüm yeri olarak Meclis'i görüyor. Yeni sistemden memnun olanların oranı yüzde 32'de kaldı. Yüzde 48'lik kesim memnun olmadığını söylerken, yüzde 20 de kararsız kaldı.

Strateji Araştırma Danışmanlık (SAD) şirketi, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle anket yaptı. 15-20 Nisan tarihleri arasında 76 ili kapsayan araştırmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra vatandaşın memnuniyeti ve kurumlara olan güveni soruldu.

Ve söz sırası vatandaşta: Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?

ÇÖZÜM YERİ TBMM

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; ankete katılanlar "Türkiye'nin temel sorunlarının çözüm yeri öncelikli olarak neresidir?" sorusuna "yüzde 64.6 TBMM, yüzde 19.2 Cumhurbaşkanlığı, yüzde 5.2 belediyeler" cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en iyi işleyen ayağı hangisidir? " sorusuna ise yüzde 41.8 oranında "Yürütme", yüzde 8.6 oranında "TBMM" cevabı verildi. "Yargı" diyenler ise yüzde 2.3'de kaldı.

Ve söz sırası vatandaşta: Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?

YÜZDE 47.8 MEMNUN DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamasından memnun olmayanların oranı yüzde 47.8 çıktı. Memnun olanlar yüzde 32'de kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra TBMM'nin etkinliğinin azaldığını savunanların oranı yüzde 53'e ulaştı. "TBMM'nin bir yenilik yapmasına ihtiyaç var mı?" sorusuna yüzde 67 oranında "Evet" cevabı çıktı.

'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
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