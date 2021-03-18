VCT 2021: Turkey Stage Regional Masters'da FUT vs BBL karşılaşıyor
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VCT 2021: Turkey Stage Regional Masters'da FUT vs BBL karşılaşıyor

18.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:24
VCT 2021: Turkey Stage Regional Masters'da FUT vs BBL karşılaşıyor

21: 00'da başlayacak olan FutbolistCo vs BBL_esports mücadelesi, B grubunda kimin birinci olacağını belirleyecek.

VCT 2021: Turkey Stage Regional Masters turnuvasının bugünkü maçı, kendinden emin iki güçlü rakip arasında oynanacak. Futbolist ve BBL Esports'un karşı karşıya geleceği mücadele saat 21.00'da başlıyor.

Turnuvanın B grubunda mücadele eden Futbolist ve BBL Esports birincilik sırası için mücadele edecek. Futbolist, grubun açılış maçında Otherside Esports'u 2-0 geçmeyi başarmış ve rakibi BBL Espor da Cyber Skull ekibini 2-0 mağlup etmişti. Mağlup takımlar Otherside Esports ve Cyber Skull karşılaşmasında ise Cyber Skull 2-0 zaferle ayrılmıştı.

Bugünkü maçın ardından kimin birinci olacağı belli olacak. Bugünün mağlup takımı yarın Cyber Skull ile grup ikincisi ve üçüncüsünü belirleyecek maçı oynayacak.

BBL Esports ve Futbolist arasında oynanacak maç yayınını VCT Twitch ve Youtube kanallarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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