Vazgeçtim sözleri! Yıldız Tilbe vazgeçtim sözleri nelerdir? Sezen Aksu vazgeçtim sözleri nelerdir?

Bazen öyle şarkılar dinleriz ki sanki dinleyen kişi için yazılmış. İşte Vazgeçtim sözleri! ile dillere destan olan, yılları aşan şarkılar vardır. Aynı kelime altında kendini ifade eden iki kadın. Yıldız Tilbe vazgeçtim sözleri nelerdir? Sezen Aksu vazgeçtim sözleri nelerdir? sorusunu her dönem sorduruyor.

Aynı kelime altında duygularını dinleyenlere yansıtmayı başaran ve artık kült olarak sayılan 'Vazgeçtim sözleri! altında birleşen iki farklı şarkı. Bir zamanlar aynı adama aşık olan Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu. Yıldız Tilbe vazgeçtim sözleri nelerdir? sorusunu soran kişiler Vazgeçtim sözlerini Sezen Aksu'dan da dinleyince Sezen Aksu vazgeçtim sözleri nelerdir? sormakta kendilerini tutmamıştır.

VAZGEÇTİM SÖZLERİ!

Vazgeçtim sözlerini, ilk olarak 1991 yılında Sezen Aksu yazarken, 1995 yılında da bambaşka bir vazgeçtim sözlerini Yıldız Tilbe'den dinlemekteyiz. Sezen aksu vazgeçtim sözlerini 2008 yılında Müslüm Gürses'ten ve birçok sanatçının repertuarında yer almaktadır. Yıldız Tilbe vazgeçtim sözleri ise, 'Dillere Destan' albümünde yer alan vazgeçtim şarkısının vazgeçtim sözlerinin müziği Ozan Doğulu'ya aittir. Yıldız Tilbe vazgeçtim sözlerini de günümüzde birçok ses sanatçısı seslendirmektedir.

-Yıldız Tilbe-

YILDIZ TİLBE VAZGEÇTİM SÖZLERİ NELERDİR?

Yıldız Tilbe vazgeçtim sözleri ile dönemine damga vuran ve hala dinleyenleri derinden etkileyen vazgeçtim sözleri sizlerle.

''Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor.

Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi.

Sabahlara yakın, sessiz gelişlerin,

Hırsız gibi kararsız, kararlı...

Yatağımdasın kırk yıllık yabancı..

Vazgeçti direnişim.

Seni sevmeyi ağır ödüyorum.

Vazgeçti direnişim.

Seni sevmeyi ağır ödüyorum.

Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor.

Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi,

Sabahlara yakın, sessiz gelişlerin.

Hırsız gibi kararsız, kararlı...

Yatağımdasın kırk yıllık yabancı.

Vazgeçti direnişim.

Seni sevmeyi ağır ödüyorum.

Vazgeçti direnişim.

Seni sevmeyi ağır ödüyorum.

Vazgeçtim yana yana.

Seni sevmeyi ağır ödüyorum.

Vazgeçtim yana yana.

Seni sevmeyi ağır ödüyorum.

Vazgeç yüreğimden, düşlerimden.

Yaralıyım bin yerimden.

Ben değilim seviştiğin.

Affedemem, beni affet.

Gidiyorum uzaklara.''

- Sezen Aksu-

SEZEN AKSU VAZGEÇTİM SÖZLERİ NELERDİR?

Yazdığı birçok eseri başka sanatçılara veren, birçok ses sanatçısının dinleyicilere ulaşmasını sağlayan, ellerinden tutan Sezen Aksu'nun hiç eskimeyen vazgeçtim şarkısı, Sezen Aksu Vazgeçtim sözleri sizlerle.

''Vazgeçtim, gözlerinden,

Vazgeçtim, sözlerinden,

Bir ah de yeter.

Sessizce, kimsesizce

Gönderdim dudaklarımı.

Öpme al yeter.

Hiç tanımaz tenim ellerini.

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini.

Ah bu koku, bu ten bu dokunuş.

Ah bu delilik sarsar bedenimi.

Yok olmak, anıdır şimdi.''