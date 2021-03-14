Vay Babam Vay filminin afişi yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vay Babam Vay filminin afişi yayınlandı!

14.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:50
Vay Babam Vay filminin afişi yayınlandı!

Filmde Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Onur Yaprakcı, Bengi İdil Uras, Ceyda Kasabalı, Seymen Aydın, Tayfun Sav, Nihan Tarhan Şahenk, Ali Oğuz Şenol, Ulukan Ağdaş, Elif Baysal, Melek Şahin, Ömer Gezerel gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Filmde Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Onur Yaprakcı, Bengi İdil Uras, Ceyda Kasabalı, Seymen Aydın, Tayfun Sav, Nihan Tarhan Şahenk, Ali Oğuz Şenol, Ulukan Ağdaş, Elif Baysal, Melek Şahin, Ömer Gezerel gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Vizyona girmek için gün sayan Vay Babam Vay, 14 Mayıs 2021'de izleyici ile buluşacak.

Vay Babam Vay Filminin Konusu 

İsmet öldükten sonra eşi,çocukları,kardeşleri ve kasabadan diğer insanlar cenaze uğurlaması için eve toplanırlar. Eve gelen imam ikindi namazına kadar cenazeyi kaldırıp defnetmek gerektiğini İsmet'in çocuklarına söyler. Ancak İsmet'in abisi uğurlamaya geç kalacağı için cenaze bir türlü kaldırılamaz. İşte tam burada aile kendi arasında miras paylaşımlarını konuşurken olmadık işler başlarına gelir. İsmet'in başka bir kadından olma çocuğu cenazeye gelince işler sarpa sarar. İsmet'in oğulları Sefa ve Eyüp bu durumu anneleri Şerife'ye belli etmemeye çalışır. Herşeyin yolunda gittiğini zannettikleri sırada İsmet'in sevgilisi Ajda eve gelir ve mirastan pay ister. Yoksa herşeyi anlatıp rezil etmeyle tehdit eder. Sefa ve Eyüp ne yapacaklarını bilemez. Ajda şiddetli bir konuşmanın sonunda ayağı takılıp yere düşer. Ajda'nın öldüğünü zanneden Sefa ve Eyüp onu bir sandığa kitler. Bundan sonra herşey karmaşık bir hal alır. İsmet ailesine mirastan başka her tülü belayı bırakıp gitmiştir.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Deniz Çakır Prens Harry Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vay Babam Vay filminin afişi yayınlandı! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 20:51:39. #1.15#
title