Vay Babam Vay Filmi
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Vay Babam Vay Filmi

09.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:58
Vay Babam Vay Filmi

Vay Babam Vay filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Vay Babam Vay filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu komedi türündeki “Vay Babam Vay” filminin oyuncu kadrosunda Onur Yaprakçı, Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Gökhan Arı

Senaryo: Gökhan Arı, Mehmet Ali Tugay

Oyuncular: Onur Yaprakçı, Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Feriha Eyüboğlu, Ceyda Kasabalı, Seymen Aydın, Tayfun Sav, Bengi İdil Uras, Ali Oğuz Şenol, Nihat Tarhan, Ulukan Ağdaş, Murat Ormiyak

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Vay Babam Vay

Yapımcı Firma: Matine Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 14.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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