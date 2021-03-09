Vay Babam Vay Filmi
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Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu komedi türündeki “Vay Babam Vay” filminin oyuncu kadrosunda Onur Yaprakçı, Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Gökhan Arı
Senaryo: Gökhan Arı, Mehmet Ali Tugay
Oyuncular: Onur Yaprakçı, Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Feriha Eyüboğlu, Ceyda Kasabalı, Seymen Aydın, Tayfun Sav, Bengi İdil Uras, Ali Oğuz Şenol, Nihat Tarhan, Ulukan Ağdaş, Murat Ormiyak
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Vay Babam Vay
Yapımcı Firma: Matine Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 14.05.2021
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Kaynak: InterSinema.com