Vatikan, yetişkinlerin, din adamları ve kilise hizmetindekiler tarafından istismarını suç kapsamına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatikan, yetişkinlerin, din adamları ve kilise hizmetindekiler tarafından istismarını suç kapsamına aldı

Vatikan, yetişkinlerin, din adamları ve kilise hizmetindekiler tarafından istismarını suç kapsamına aldı
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesi Kanunu'nu, reşit olmayanların ve savunmasız yetişkinlerin din adamları tarafından cinsel istismarını açıkça suç sayan biçimde değiştirdi.

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesi Kanunu'nu, reşit olmayanların ve savunmasız yetişkinlerin din adamları tarafından cinsel istismarını açıkça suç sayan biçimde değiştirdi.

Vatikan'da, 14 yıl süren çalışmanın ardından belirlenen yeni hükümler, Katolik Kilisesi Kanunu'nun revize edilmiş ceza yasası kısmına eklendi.

Kilise'nin cinsel istismarla mücadeledeki eksikliklerine hitap eden en önemli değişiklikler, 1395 ve 1398 sayılı maddelerde yer aldı.

Yeni hükümler, yetişkinlerin de yetkilerini suistimal eden din adamlarının kurbanı olabileceğini ve kilise hizmetindekilerin, reşit olmayanların yanı sıra yetişkinleri istismarının da cezalandırılabileceğini kabul ediyor.

Bu, Papa 2. John Paul tarafından 25 Ocak 1983'te ilan edilen Katolik Kilisesi Kanunu'nda en geniş kapsamlı revizyon oldu.

Papa Franciscus, 2019'da çıkardığı bir kararla Kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Seda Sayan Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatikan, yetişkinlerin, din adamları ve kilise hizmetindekiler tarafından istismarını suç kapsamına aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:00:58. #1.15#

title