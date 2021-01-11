Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü

Kanada merkezli bir internet sitesinin Papa Francis'in cumartesi günü gözaltına alındığını iddia eden haberi, gündeme bomba gibi düştü. Çocuk istismarı görüntüleri bulundurma ve insan ticareti gibi suçlardan gözaltına alındığı öne sürülen Papa'nın son durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kanada'da yaklaşık on yıldır haber ve makale paylaşımı yapan Conservative Beaver internet sitesi, Papa Francis'in çocuk istismar görüntüleri bulundurma, ensest, uyuşturucu bulundurma ve insan ticareti gibi 80 ayrı suçlamadan dolayı İtalyan federal polisler tarafından cumartesi günügözaltına alındığını duyurdu. Bazı kaynaklar, gözaltında bulunan Papa'nın sorgusu için FBI'dan bir ekibin İtalya'ya gitmek için yola çıktığını belirtti.

BÖLGE HALKI SİLAH SESİ DUYMUŞ

İddiaya göre, İtalyan polisinin cinsel suçlar birimleri Vatikan'a baskı yapıp Papa ve üst düzey kişileri herhangi bir iddianame olmadan gözaltına aldı. Vatikan'a yakın bölgede yaşayan insanlar bu esnada silah sesi duyduklarını söyledi. Şu an bilinmeyen bir yerde tutulan Papa'nın federal ajanlar ve Interpol görevlileri tarafından sorgulandığı öne sürüldü.

ELEKTRİKLERİ KESMİŞLER

Soruşturmaya dahil olan İtalya'nın anti-mafya birimi başsavcısı Giuseppe Governale, Papa ve gözaltına alınan gruptaki şahısların başka ülkelere sızma kabiliyetleri olduğunu ve çok tehlikeli olduklarını söyledi. Öte yandan ekiplerin, gözaltı operasyonu sırasında Vatikan'ın elektriklerini kestiği, güvenlik kameralarını kapattığı iddia edildi.

Cumartesi günü gözaltına alınmasına rağmen Papa'nın hesabından dün atılan tweet'in ise daha önce planlanmış, otomatik bir tweet olduğu iddia edildi.