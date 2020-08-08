Vatandaştan zorla para alan değnekçi yakalandı Vatandaştan zorla para alan değnekçi yakalandı Kadıköy Suadiye'de korsan otoparkçılık yaparak vatandaştan zorla para alan bir şahıs yakalandı.

Vatandaştan zorla para alan değnekçi yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy Suadiye'de korsan otoparkçılık yaparak vatandaştan zorla para alan bir şahıs yakalandı.

Kadıköy Suadiye Mahallesi Selim Ragıp Emeç sokakta bir şahsın "korsan otoparkçılık yapıp zorla para aldığı" bildirilmesi üzerine polis ekipleri adrese gitti. Şikayet edilen (E.S.)isimli şahıs korsan otoparkçılık yaparken görüldü. Şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 79. Maddesine(Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere yakalanarak, konunun şikayetçisi R. T. ile birlikte Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: İHA